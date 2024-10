Mängel in Pflegeeinrichtungen kommen leider immer wieder vor und Pflegeplätze sind Mangelware. Sind Sie beispielsweise mit der Pflege Ihrer Angehörigen unzufrieden, hören Sie ständig Klagen über die hygienischen Zustände oder das in der Einrichtung angebotene Essen? Oder noch Schlimmeres?



Aber bedenken Sie: Schief gehen kann immer mal etwas. Ein grundsätzliches Problem bedeutet das für die Pflegeeinrichtung noch lange nicht. Ein positives Indiz für eine gut geführte Einrichtung ist, wenn Personal oder Heimleitung direkt im Anschluss an einen Vorfall das Gespräch mit Ihnen oder anderen Angehörigen suchen.



Häufen sich die Fehler allerdings, dann sollten Sie aktiv werden. Insbesondere wenn es sich um Probleme in folgenden Bereichen handelt: