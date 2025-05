Am 11. Mai ist Muttertag Über diese Geschenke freut sich (fast) jede Mutter

Hauptinhalt

11. Mai 2025, 10:31 Uhr

Am 11. Mai ist es soweit: Wie an jedem zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag. Der Tag in seiner heutigen Form geht auf Frauenbewegungen in den USA und in Großbritannien zurück. Heute ist er eher ein fest verankerter Anlass, um Müttern Wertschätzung und Dankbarkeit zu zeigen. Was dazu gehört: die immer wiederkehrende Frage, womit man Mama eine Freude machen kann.