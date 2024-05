Allerdings kosten "besondere Wünsche" wie kleinere Brackets oder dünnere Drähte auch mehr. Da können die Kosten schon mal von 2.200 Euro auf 15.000 Euro springen. Am kostspieligsten ist eine Lingualspange. In der Regel übernimmt die Krankenkasse ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr die vollen Kosten für eine Zahnspange für Erwachsene - schon gar nicht, wenn es sich um rein ästhetische Fehlstellungen handelt.

Einen besonderen Hype erleben seit einigen Jahren durchsichtige, herausnehmbare Zahnschienen, auch Aligner genannt, da sie beim Sprechen fast nicht sichtbar sind und im Alltag nicht einschränken. Allerdings sind Aligner nur bei leichten Fehlstellungen geeignet.



Aligner schieben die Zähne mit permanentem, sanftem Druck in die gewünschte Position. Im Laufe einer Behandlung trägt man mehrere, individuelle Schienen, die immer wieder angepasst werden. Im Schnitt trägt man eine Schiene ein bis zwei Wochen und wechselt dann zur nächsten.



Bei kleineren Korrekturen reichen oft schon wenige Schienen aus, meist dauert eine Behandlung sechs bis 12 Monate. Die Dauer hängt wesentlich von der Disziplin des Patienten ab, da man die Spange etwa 18 bis 22 Stunden am Tag tragen sollte. Beim Essen oder trinken von Heißgetränken wird die Schiene herausgenommen.



Nach Abschluss der Behandlung wird in der Regel mit einem Retainer gearbeitet. Das ist entweder eine Schiene, die nur noch nachts getragen wird oder ein festsitzender, dünner Drahtbügel, der an der Innenseite der Zähne befestigt wird. Der Retainer hält die Zähne in der Idealposition und verhindert, dass sie sich mit der Zeit wieder verschieben.