Die Füße für etwa zehn Minuten in lauwarmes Wasser, das weicht die verhornte Schichten an den Füßen am besten auf. Tipp: 100 Milliliter Apfelessig, etwas Natron oder Meersalz in die Schüssel geben - das verstärkt die Wirkung.



Nach dem Fußbad die Füße gut abtrocknen und die Hornhaut abrubbeln (z.B. mit einem Bimsstein).