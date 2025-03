Der sechsjährige Pawlos aus Waldbrunn im Westerwald hatte am Dienstagmittag seine Schule in Weilburg verlassen. Noch in Hausschuhen soll er sich auf den Weg über eine Bundesstraße entlang bis zum Bahnhof gemacht haben. Dort wurde er noch einmal kurz gesehen, danach verliert sich seine Spur - trotz der großangelegten Suche Hunderter Einsatzkräfte.



Bereits am Dienstag waren unter anderem ein Hubschrauber und ein Boot der Wasserschutzpolizei im Einsatz, um den Jungen zu finden.



Nach Einschätzung der Einsatzkräfte befindet sich Pawlos vermutlich in einer hilflosen Lage. Der Sechsjährige sei räumlich nicht orientiert, sagte ein Polizeisprecher.



Da das Kind zuletzt am Bahnhof gesehen wurde, geht Bürgermeister Hanisch von zwei möglichen Szenarien aus: Das Kind könnte sich im Stadtgebiet versteckt halten oder auch mit einem Bus oder Zug aus Weilburg weggefahren sein.



Deshalb werde auch bundesweit mit einem Foto nach dem Jungen gesucht, so ein Polizeisprecher. Dafür würden auch Videos aus öffentlichen Verkehrsmitteln ausgewertet. Von einem Verbrechen geht die Polizei nicht aus.