Der sechsjährige Pawlos aus Waldbrunn im Westerwald hatte am Dienstagmittag (25.03.) seine Schule in Weilburg verlassen. Noch in Hausschuhen soll er sich auf den Weg über eine Bundesstraße entlang bis zum Bahnhof gemacht haben. Dort wurde er noch einmal kurz gesehen, danach verliert sich seine Spur - trotz der großangelegten Suche Hunderter Einsatzkräfte. Bereits am Dienstag waren unter anderem ein Hubschrauber und ein Boot der Wasserschutzpolizei im Einsatz, um den Jungen zu finden. Die Suche wurde die ganze Nacht hindurch fortgesetzt, wie die Polizei bestätigte.

Nun geht es seit dem frühen Morgen mit Verstärkung weiter. Neben Polizei, Feuerwehr und freiwilligen Helfern sind 33 Rettungshunde, eine Pferdestaffel und erneut ein Hubschrauber am Start, wie Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch dem hr bestätigte. Insgesamt seien 450 Einsatzkräfte beteiligt, auch das Technische Hilfswerk (THW) ist involviert.



Rufe der Mutter werden über Lautsprecher in die Straßen Weilburgs übertragen. Bunte Luftballons hängen an einer Brücke über der Lahn, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des Kindes zu bekommen.



Bürgermeister Hanisch bedankte sich bei den zahlreichen freiwilligen Helfern und appellierte zugleich an die Bewohner Weilburgs, die eigenen Grundstücke und Gärten zu durchsuchen. Es sei möglich, dass sich Pawlos in einem Schuppen oder Keller versteckt habe. Auch die Schule des Jungen sei dauerhaft besetzt, falls er dorthin zurückkomme.