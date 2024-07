Der in New York geborene Landau arbeitete seit den 1980er-Jahren zunächst als Produktionsleiter unter anderem für 20th Century Picture. In Zusammenarbeit mit James Cameron sollte "Titanic" dann sein erster großer Film werden. 1998 wurde er dafür sogar mit einem Oscar ausgezeichnet.



Seit 2009 war er für die Produktion von "Avatar" und dessen Fortsetzungen verantwortlich. Der dritte "Avatar"-Teil soll Ende 2025 in die Kinos kommen. Insgesamt sind fünf Filme der Reihe geplant.