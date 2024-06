Das Hochwasser in Bayern hat ein erstes Todesopfer gefordert. Ein Feuerwehrmann ist in Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern bei einer Rettungsaktion ums Leben gekommen.



Er sei bei einem Einsatz mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert, teilte ein Sprecher des Landratsamts Pfaffenhofen an der Ilm mit. Das Unglück ereignete sich demnach bei den Gemeindeteilen Uttenhofen und Affalterbach.

Der 42 Jahre alte Mann war mit drei Kollegen auf der Ilm unterwegs, um eine Familie zu retten. Dabei sei das Boot gekentert. Die drei anderen Feuerwehrleute konnten gerettet werden.

Zwei Waggons eines ICE mit 185 Passagieren an Bord sind in Schwäbisch Gmünd nach einem Erdrutsch entgleist. Die Reisenden blieben unverletzt, so ein Bahnsprecher.

Schwäbisch Gmünd liegt etwa 50 Kilometer östlich von Stuttgart. Dort hatte es wie in weiten Teilen Baden-Württembergs seit Freitag erhebliche Niederschläge gegeben. Dem Bahnsprecher zufolge sprangen die ersten beiden Waggons gegen 23.20 Uhr aus den Gleisen, kippten aber nicht um.

Rund 100 Häftlinge, darunter 20 Frauen, sind in die Gefängnisse in Landsberg, Kempten und Aichach gebracht worden. Die Justizvollzugsanstalt in Memmingen in Bayern musste zuvor wegen des Hochwassers geräumt werden, wie die Leiterin der JVA Anja Ellinger mitteilte.



Die Feuerwehr sei am frühen Morgen angerückt und habe versucht, die Fluten mit Pumpen einzudämmen. Am Ende aber sei das Problem das Abwasser gewesen, das nicht mehr habe abfließen können.



"Wenn die Gefangenen nicht auf die Toilette können, wird es Ärger geben. Das wollten wir vermeiden", so Anja Ellinger.



Wann die Häftlinge zurückgebracht werden können ist offen. In der nächsten Woche sei nicht damit zu rechnen.

Im schwäbischen Landkreis Augsburg in Bayern sind am Mittag ein Deich und ein Damm gebrochen. Das teilte das Landratsamt mit.



Bewohner im Ort Diedorf müssen ihre Häuser verlassen. Zuvor war ein Deich am Anhauser Weiher gebrochen, wenig später gab in Burgwalden ein Damm nach.

