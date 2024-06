Fünf Menschen kamen bisher beim Hochwasser in Süddeutschland ums Leben. Wie die Beamten am Dienstag (04.06.) mitteilten, rutschte eine Frau am Montag in Markt Rettenbach (Landkreis Unterallgäu) mit ihrem Auto von einer Straße ins Wasser und wurde später leblos geborgen. Die 57-Jährige habe per Handy noch einen Notruf abgesetzt und den Rettungskräften gesagt, dass ihr Auto mit Wasser volllaufe. Als der Wagen entdeckt wurde, sei das Auto aber schon "nahezu komplett" versunken gewesen, teilte die Polizei mit.



Zudem kam in Pfaffenhofen an der Ilm ein Feuerwehrmann bei einer Rettungsaktion ums Leben. Ein weiterer Feuerwehrmann in Schwaben gilt weiter als vermisst. Im oberbayerischen Schrobenhausen fanden Helfer ebenfalls eine tote Frau im Keller eines Hauses.



Zwei weitere Todesopfer gab es in Baden-Württemberg. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten ihre Leichen aus einem leer gepumpten Keller in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis geborgen.