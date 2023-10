Sollten Sie ein Wespennest in Ihrem Haus oder Garten entdecken, halten Sie zunächst Abstand. Wenn es möglich ist und Sie den Bereich des Gartens nicht unbedingt betreten müssen, dann warten Sie bis zum Herbst, denn dann verschwindet das Volk von selbst.



Sollte das Nest aber zu nahe an Wohn- oder Lebensbereich sein oder sich regelmäßig Kinder in der Nähe des Nests aufhalten, dann versuchen Sie unter keinen Umständen, es selbst zu entfernen. Das das ist nicht nur gefährlich, sondern sogar verboten.



Zunächst muss die Entfernung eines Wespennests bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt werden. Ist die Genehmigung erfolgt, sollte man mit der eigentlichen Entfernung einen ausgebildeten Schädlingsbekämpfer beauftragen, der das Nest dann an eine andere Stelle umsetzt. Ist letzteres nicht möglich, kann bei der Naturschutzbehörde auch eine Erlaubnis zur Tötung der Tiere eingeholt werden.