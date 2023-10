Ist Ihre Katze Killer- oder Kuschelkatze? Wahrscheinlich beides - zumindest wenn Ihr Haustier ein Freigänger ist. Denn frei laufende Hauskatzen werden laut Studien zum wahren Problem für bedrohte Singvögel. So kamen US-amerikanische Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass in den USA jährlich zwischen 1,4 und 3,7 Milliarden Vögel von Hauskatzen getötet werden. In Deutschland geht man davon aus, dass etwa 200 Millionen Vögel Katzen zum Opfer fallen. Was kann man dagegen tun?