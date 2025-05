Wie auch andere Wildtiere leiden die Eichhörnchen unter der anhaltenden Trockenheit. Es kann sogar vorkommen, dass sie vom Baum stürzen und dann dehydriert am Boden liegen.



Die Trockenheit führe auch dazu, dass Eichhörnchen im Herbst weniger Vorräte für den Winter anlegen können. "Die Haselnuss fällt viel früher vom Baum, dann ist kaum noch was da im Herbst", beschreibt Tierschützerin Tanya Lenn die Situation.



Welche genauen Auswirkungen der Klimawandel auf die Eichhörnchen hat, ist noch nicht genau absehbar, betont die Wildtierforschung. Fakt ist aber: warme Winter beeinträchtigen die Ruhephase der Tiere.



"Hörnchen brauchen Minustemperaturen", erklärt Eichhörnchen-Retterin Tanya Lenn, die sich seit vielen Jahren in einer Auffangstation engagiert. Ohne ausreichende Winterruhe steigt der Stress für die Tiere. Damit sind sie anfälliger für Krankheiten.