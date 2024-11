Sterbevorsorge mag auf den ersten Blick ein belastendes und emotionales Thema sein, das viele Menschen gerne verdrängen oder gar nicht erst in Erwägung ziehen. Sie bietet aber auch die Chance, die letzten Angelegenheiten des Lebens selbstbestimmt zu regeln. Und sie gibt den Angehörigen Halt und Orientierung in einer sehr schwierigen Zeit.

Viele Menschen treffen Vorsorge für den eigenen Tod in Form einer Bestattungsverfügung, einer Sterbegeldversicherung oder eines Bestattungsvorsorgevertrages.



In einer Bestattungsverfügung wird der Wille festgehalten, was nach dem Tod mit den sterblichen Überresten geschehen soll. Mit einer Sterbegeldversicherung sorgen Versicherte finanziell für den eigenen Tod vor. Die Art der Bestattung ist damit jedoch nicht geregelt.



Inhaltliche und finanzielle Fragen können mit einem Bestattungsvorsorgevertrag geregelt werden. Dieser wird direkt mit einem Bestattungsunternehmen abgeschlossen, was den Angehörigen im Todesfall viele organisatorische Aufgaben abnimmt.