2. Kommt der Handwerksbetrieb wirklich aus der Nähe?

Ein Blick in das Impressum auf der Webseite des Schlüsseldienstes ist Gold wert! Oft stecken hinter den vermeintlich regionalen Anbietern fiese Strippenzieher, die als Vermittler unseriöser Schlüsseldienste fungieren. Fragen Sie zur Sicherheit am Telefon, wie der Schlüsseldienstbetrieb heißt, der vor Ort sein wird. Bekommt man darauf keine oder nur eine fadenscheinige Antwort, sollte man nach einem anderen Anbieter suchen.



Um dem zu entgehen, können Sie beispielsweise auf den Service von "Gelbe Seiten" zurückgreifen. Über gelbeseiten-schluesseldienst.de werden Ihnen seriöse Anbieter in Ihrer unmittelbaren Nähe zu transparenten Festpreisen angeboten. Unter vier von der Stiftung Warentest im Jahr 2019 getesteten Schlüsseldienst-Vermittlern ist der Service der Gelben Seiten mit einer Bewertung von 2,5 als Testsieger hervorgegangen, die drei Konkurrenz-Angebote sind als "mangelhaft" eingestuft worden.