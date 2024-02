Oft trifft es alleinstehende, wohlhabende und etwas ältere Frauen. Eine neue Liebe, kennengelernt über soziale Netzwerke oder eine Dating-Plattform, die ihnen innerhalb kürzester Zeit die Welt zu Füßen legt. Das passiert nicht oft. Umso empfänglicher reagiert das Gegenüber und kann sein (spätes) Glück kaum fassen. Es dauert nicht lange, da werden bereits Zukunftspläne geschmiedet und ein erstes Treffen vereinbart.



Doch zu dem kommt es vorerst nicht. Überraschend muss der virtuelle Galan ins Ausland reisen - oder lebt bereits dort. Und: Das Schicksal meint es nicht gut mit ihm. Völlig unverschuldet gerät er in eine Notsituation. Mal ist es die Kreditkarte, die gestohlen wurde, mal ein Verwandter, der schwer erkrankt ist. In der Regel benötigt der in der Ferne weilende Angebetete vor allem eines: die finanzielle Unterstützung der Frau. Weil Liebe bekanntlich blind macht, erfolgt die Überweisung umgehend.



Wie die Geschichte weitergeht, kann man sich vorstellen. Das Geld ist weg, den Mann hat es nie gegeben - und das einst so hoffnungsfrohe Herz ist gebrochen.