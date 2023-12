Wer gegen seinen Bußgeldbescheid Einspruch einlegen möchte, sollte zeitnah aktiv werden bzw. einen Anwalt damit beauftragen. Denn das ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zustellung möglich.



Als Datum der Zustellung gilt der Tag, an dem der Postbote das Schreiben persönlich übergibt bzw. in den Briefkasten wirft. Das beurkundet er auf der Zustellurkunde und schickt diese an die Verwaltungsbehörde zurück.