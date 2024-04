Aktionen und Schwerpunkttage wie der Blitzermarathon leisten nach Ansicht des ADAC einen Beitrag zur Verkehrssicherheit, da sie den Autofahrern die Gefahren zu schnellen Fahrens bewusst machen und entsprechend sensibilisieren können. Allein 2023 schnappte die Blitzerfalle am Stichtag in Baden-Württemberg rund 13.000 Mal zu, in Bayern ging es um 8.690 Verstöße - und das trotz Vorwarnung!



Doch obwohl große Einigkeit darüber herrscht, dass große Gefahren von Rasern ausgehen, sind die Aktionen nicht unumstritten: "Der Blitzer-Marathon verfehlt sein angebliches Ziel deutlich“, so Rechtsanwalt Swen Walentowski. Zudem werde häufig dort geblitzt, wo mit vielen Einnahmen zu rechnen sei – nicht dort, wo tatsächlich Unfallschwerpunkte und Gefahrstellen wie Seniorenheime oder Kindergärten liegen. Auch aus einzelnen Bundesländern kam Kritik, so aus Berlin.