Kaffee brühen, trinken und weg mit dem gebrauchen Filter? Werfen Sie die Reste nicht in den Müll, denn Kaffeesatz eignet sich hervorragend als Dünger, Peeling oder Fleckentferner. Zuerst müssen Sie den Kaffeesatz trocknen, damit er nicht schimmelt. Danach lässt er sich beliebig weiterverwenden.

Eingebranntes Fett auf dem Grillrost? Schmirgeln Sie die Stellen einfach mit Kaffeesatz ab. Eignet sich auch für Arbeitsplatten, aber Vorsicht bei empfindlichen Materialien!



Das Pulver neutralisiert Gerüche und eignet sich daher bestens für eine Duftkur im Kühlschrank. Käsemief oder Zwiebelgestank haben dann keine Chance mehr. Funktioniert auch im Badezimmer oder Auto. Auch in müffelnde Schuhe können Sie etwas trockenen (!) Kaffeesatz geben, über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag aussaugen.



Kleine Kratzer in dunklen Holzmöbeln lassen sich prima kaschieren, indem man etwas feuchten Kaffeesatz aufträgt.