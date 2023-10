Wer den Riesen-Bärenklau in seinem Garten entdeckt, sollte ihn am besten in den frühen Abendstunden mit Schutzkleidung abstechen und das möglichst tief. Der Grund: Die Pflanze hat eine Pfahlwurzel, die bis zu einem halben Meter in die Tiefe ragen kann. Ist die Pflanze draußen, sollte alles in schwarze Folie gewickelt und erst einmal liegengelassen werden. So kann die Pflanze verrotten, bevor sie entsorgt wird. Sie gehört defintiv nicht in die Biotonne und auch nicht ins heimische Lagerfeuer, da sich die keimfähigen Samen so weiterverbreiten könnten. Der Weg sollte eher zum Wertstoffhof führen. Um dem Riesen-Bärenklau zu Leibe zu rücken, kann auch ein Gartenbau-Unternehmen beauftragt werden.