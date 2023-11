Nach Schüssen in Gummersbach Mutmaßlicher Ladendieb außer Lebensgefahr

Hauptinhalt

15. November 2023, 19:53 Uhr

In einer Fußgängerzone in Gummersbach östlich von Köln hat ein Polizist auf einen Verdächtigen geschossen. Der 30-Jährige schwebte am Dienstag in Lebensgefahr. Er liege noch im Krankenhaus, sein Zustand sei aber stabil, teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft mit.