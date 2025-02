Vitamin D spielt eine zentrale Rolle beim Knochenstoffwechsel. Es fördert die Aufnahme von Kalzium und Phosphaten aus dem Darm und ihren Einbau in die Knochen. Die beiden Mineralstoffe sind wichtig für die Härtung der Knochen. Vitamin D ist zudem für die Muskelkraft, die Immunabwehr und für weitere Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper erforderlich.



Im Gegensatz zu anderen Vitaminen kann es der Körper selbst bilden, indem die Haut der Sonne ausgesetzt wird. Die im Sonnenlicht enthaltene UVB-Strahlung regt die Bildung von Vitamin D an.



Gerade in den Wintermonaten reicht die Intensität und Dauer der Sonneneinstrahlung in Deutschland nicht aus, um Vitamin D im Körper zu bilden. Es kann zu einem Mangel kommen.