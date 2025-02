Es ist traurig und für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar, wenn sich Menschen in einer vermeintlich ausweglosen Situation dazu entscheiden, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Verboten oder strafbar ist es in Deutschland allerdings nicht, sich selbst das Leben zu nehmen.



Das im Grundgesetz formulierte allgemeine Persönlichkeitsrecht sichert jedem Menschen ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben zu. Das schließt auch die Freiheit ein, sich zu töten. Als Akt autonomer Selbstbestimmung ist das von Staat und Gesellschaft zu respektieren, heißt es im Gesetzestext.



Damit diese Freiheit jedoch nicht als Anreiz zum Suizid verstanden und Missbrauch vermieden wird, sind insbesondere dem Sterben mit fremder Hilfe hohe Hürden gesetzt. Als Sterbehilfe wird in Deutschland jede Form der Unterstützung beim Sterben verstanden: von der Befreiung von Schmerzen bis zur aktiven Tötung.



Meist wird dabei zwischen passiver, indirekter und aktiver Sterbehilfe unterschieden. Der Deutsche Ethikrat hatte 2006 empfohlen, die Terminologie zu ändern. Wie unter anderem die Tagesschau berichtet, differenziert der Ethikrat zwischen Sterbebegleitung, Sterbenlassen und Tötung auf Verlangen - sowie dem Spezialfall assistierter Suizid.