Da immer wieder Stammzellenspender gesucht werden, gibt es viele Möglichkeiten, sich als Spender registrieren zu lassen. In Deutschland gibt es dafür zahlreiche Spender-Organisationen. Etwa den Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden e.V. oder die sehr bekannte gemeinnützige Organisation DKMS (ehemals deutsche Knochenmarkspenderdatei). Sie versuchen über Werbeaktionen möglichst viele Spender zu finden. Spender sein kann prinzipiell jede gesunde Person im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Eine Neuregistrierung ist bis zum 55. Lebensjahr möglich. Nach einer entsprechenden Aufklärung werden die Gewebemerkmale des Spenders über einen Abstrich aus der Wangenschleimhaut bestimmt und in der Datei gespeichert. Alle Daten werden von einer zentralen Stelle gesammelt und regelmäßig mit Patientendaten verglichen. Möchten Sie Spender werden, fordern Sie ganz einfach ein Starter-Set über eine Website der Spender-Organisationen an.

Kommt ein Spender in Frage, wird er zunächst vollständig medizinisch durchgecheckt. Es folgt ein Aufklärungsgespräch. Erst dann kann gespendet werden. Je nach Art der Stammzellenentnahme können unterschiedliche Risiken auftreten. Bei der peripheren Entnahme (aus dem Blut) können grippeähnliche Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen auftreten. Nach heutigem Forschungsstand sind bei dieser Methode keine Langzeitnebenwirkungen bekannt. Diese Methode wird in 90 Prozent der Stammzellenspenden angewendet.



Bei einer Knochenmarkentnahme wird unter Vollnarkose gearbeitet. Dabei bestehen die bekannten Narkoserisiken. Nach der Entnahme kann es an den Einstichstellen Blutergüsse geben. Auch lokaler Wundschmerz, ähnlich einer Prellung, ist möglich. Das Knochenmark wird bereits nach kurzer Zeit nachgebildet.



In seltenen Fällen kann es bei beiden Entnahmearten zu allergischen Reaktionen kommen.