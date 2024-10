Im März dieses Jahres ist das Organspende-Register in Deutschland an den Start gegangen. Dabei handelt es sich um ein zentrales elektronisches Verzeichnis, in dem jeder ab einem Alter von 16 Jahren seine Erklärung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende online eintragen kann - freiwillig und kostenlos. Der Eintrag kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.



Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben bundesweit bisher mehr als 170.000 Menschen diese Möglichkeit genutzt. Ein möglicher Grund für die relativ geringe Zahl: Für die Registrierung ist ein digitaler Personalausweis erforderlich.