Bei Blutkrebs vermehren sich entartete weiße Blutzellen unkontrolliert im Körper des Erkrankten und sorgen dafür, dass das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben wie den Transport von Sauerstoff oder das Bekämpfen von Infektionen nicht mehr ausführen kann. Durch die Transplantation gesunder Stammzellen kann das verhindert werden. Sie nisten sich beim erkrankten Patienten ein und helfen, neue und gesunde Blutzellen zu bilden. So kann das Leben Betroffener gerettet werden. Das Problem: Noch immer ist die Zahl der freiwilligen Spender im Vergleich zu den Erkrankten ziemlich gering.

Da immer wieder Stammzellenspender gesucht werden, gibt es viele Möglichkeiten, sich als Spender registrieren zu lassen. In Deutschland gibt es dafür zahlreiche Spender-Organisationen. Etwa den Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden e.V. oder die sehr bekannte gemeinnützige Organisation DKMS (ehemals deutsche Knochenmarkspenderdatei). Sie versuchen über Werbeaktionen möglichst viele Spender zu finden.



Spender sein kann prinzipiell jede gesunde und mindestens 50 kg schwere Person im Alter von 18 bis 60 Jahren. Eine Neuregistrierung ist bis zum 55. Lebensjahr möglich. Nach einer entsprechenden Aufklärung werden die Gewebemerkmale des Spenders über eine Blutprobe oder einen Abstrich aus der Wangenschleimhaut bestimmt und in der Datei gespeichert. Alle Daten werden von einer zentralen Stelle gesammelt und regelmäßig mit Patientendaten verglichen. Möchten Sie Spender werden, fordern Sie ganz einfach ein Starter-Set über eine Website der Spender-Organisationen an.