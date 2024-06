"Es gibt keine gesunde Bräune!" Stimmt das, oder etwa doch nicht? Bislang war die Meinung: Ohne Schutz durch Kleidung und Sonnencreme solle man nicht in die Sonne!



Jetzt wägen Experten in Australien und auch Großbritannien diese Empfehlung neu ab. Ihnen zufolge sei es doch "nicht optimal für die Gesundheit", die Sonne stark zu meiden. Dazu haben sie in der Fachzeitschrift "Australian and New Zealand Journal of Public Health" sogar neue Sonnenschutz-Richtlinien veröffentlicht.