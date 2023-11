Da leiden die Männer mit. Die Frauen fragen sich, wie das passieren konnte. Skistar Calle Halfvarsson ist bei minus 19 Grad sein bestes Stück eingefroren. In einem Interview mit der schwedischen Boulevardzeitung "Expressen" berichtete der 34-Jährige von höllischen Schmerzen.

Die Erfrierungen habe er bereits am Ende des 30 Kilometer Langlauf-Wettkampfs in Ruka in Finnland bemerkt. Es habe verdammt weh getan und es sei einfach furchtbar gewesen, berichtete Calle Halfvarsson. Er habe sich ins Ziel geschleppt und sich dann im Warmen hingelegt, um seinen Penis zehn Minuten aufzutauen.