Syphilis wird über intimen Körperkontakt oder Blut übertragen. Eine Infektion mit Syphilis (auch Lues genannt) verläuft in drei Stadien:



1. Stadium, etwa drei Wochen nach der Infektion: verhärtetes Geschwür an der Eintrittsstelle und schmerzlose Lymphknoten in der Nähe des Geschwürs.



2. Stadium, acht Wochen bis zwei Jahre nach der Ansteckung: Lymphknotenschwellung, Fieber und ungewöhnliche Hauterscheinungen (Warzen, Haarausfall, nicht juckende Ausschläge), Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust.



3. Stadium, bis zu 20 Jahre nach Infektion: schwere Organerkrankungen an Haut, Leber, Knochen und dem Nervensystem.



Im ersten und zweiten Stadium verschwinden die Symptome nach einer Weile auch ohne Behandlung. Die Krankheit ist damit jedoch nicht ausgeheilt.