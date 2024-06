Welche Testosteronwerte sind normal?

Frauen haben insgesamt einen rund zehnmal niedrigeren Testosteronspiegel als Männer. Am meisten Testosteron haben Frauen im jungen Erwachsenenalter - danach fällt der Wert kontinuierlich ab.



Bei der ärztlichen Entscheidung darüber, ob eine Frau Testosteron verordnet bekommen sollte, ist das Befinden mindestens ebenso wichtig wie der Hormonspiegel: Welche Beschwerden gibt es, was davon könnte mit den Hormonen zusammenhängen und was vielleicht mit den persönlichen Umständen?



Zudem können Labormessungen nicht immer konkrete Hinweise geben: "Viele dieser Untersuchungen sind gerade in ganz niedrigen Bereich relativ ungenau", sagt Hormon-Expertin Dr. Anneliese Schwenkhagen.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Testosteron und Sex: "Die Orgasmusfähigkeit ist besser geworden"

Wenn eine Frau nach der Menopause merkt, dass sie weniger Lust auf Sex hat als früher und darunter leidet, kann eine Testosterontherapie helfen - da sind sich Hormon-Expertinnen und -Experten weltweit einig. Auch zahlreiche Studien haben diesen Zusammenhang gezeigt: Sie wurden mit Frauen durchgeführt, bei denen die Eierstöcke entfernt wurden, wodurch ihr Testosteronspiegel um die Hälfte sank - und oft auch die Lust auf Sex abnahm. Mit einer Testosterontherapie konnte vielen geholfen werden:



"Man konnte sehen, dass die Orgasmusfähigkeit besser geworden ist, die Erregbarkeit besser geworden ist, das Ansprechen auf sexuelle Reize besser geworden ist. Die Frauen haben sich dadurch einfach insgesamt besser gefühlt", fasst Dr. Anneliese Schwenkhagen die Ergebnisse und die eigene Praxis-Erfahrungen zusammen.



Dennoch ist für sie klar, dass die Lust auf Sex mit einer Testosterontherapie nicht auf Knopfdruck zurückkehrt:

"Ganz wenig Testosteron heißt nicht automatisch, dass ich keine Lust auf Sex habe und ganz viel heißt nicht, dass ich automatisch Lust auf Sex habe. Leider ist es nicht so einfach." Dr. Anneliese Schwenkhagen Podcast "Hormongesteuert"

Bildrechte: Anneliese Schwenkhagen

Muskeln, Energie: Wobei kann Testosteron noch helfen?

Viele Frauen berichten, dass sie dank Testosterongabe mehr Energie und Antriebskraft verspüren.



Auch die Muskelkraft verbessert sich, die Muskelmasse erhöht sich, die Frauen werden körperlich oft leistungsfähiger.

Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Testosterontherapie: Wo liegen die Risiken?

Mehr Power und mehr Muskeln dank Testosteron? Allein mit diesem Ziel eingenommen, könnte das schwierig werden, warnt die Hormon-Expertin: "Das ist dann echtes Doping", sagt Anneliese Schwenkhagen. Von einer eigenständigen Anwendung, zum Beispiel anhand des Testosteron-Gels des Partners, rät sie ebenso ab: Nebenwirkungen versehentlicher Überdosierungen wie eine tiefere Stimme seien nicht in jedem Fall rückgängig zu machen.



Offiziell wird die Testosteron-Ersatztherapie aktuell nur Frauen verordnet, die unter sexueller Unlust leiden - für andere Beschwerden eingesetzt, spricht man vom "Off-Label-Use", also einer Anwendung außerhalb der offiziellen Zulassung.



Ein speziell für Frauen konzipiertes Testosteron-Präparat ist zudem aktuell am Markt gar nicht erhältlich und kann nur individuell in der Apotheke hergestellt werden - zum Bedauern vieler Expertinnen und Experten:

Ich wünsche mir nichts mehr, als dass die Industrie auf die glorreiche Idee kommt, so etwas zu erforschen, zu entwickeln und durch den Zulassungsprozess zu bringen, damit wir Frauen auch etwas aufschreiben können, das sicher und gut untersucht ist. Dr. Anneliese Schwenkhagen Podcast "Hormongesteuert"

Zuviel Testosteron bei Frauen: Daran erkennt man es - Risiko PCOS