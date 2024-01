Was ein perfektes Kompliment ausmacht, ist demnach so simpel wie logisch: Wer etwas lobt, das der Empfänger geleistet hat oder was ihn als Mensch ausmacht, sollte auf jeden Fall punkten. Ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag liefert Martina Grunenberg. "Wenn jemand zum Beispiel einen wohlstrukturierten Vortrag gehalten hat und ich ihm dafür Anerkennung ausspreche, dass man der Rede gut folgen konnte, wird sich das Gegenüber meist freuen."