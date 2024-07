Die Forscher der Uni Kopenhagen haben in ihrer Studie entdeckt, dass bei Migräne-Anfällen mehrere Proteine über das Hirnwasser freigesetzt werden. Diese Proteine überwinden die schützende Blut-Hirn-Schranke über einen bisher unbekannten Signalweg und binden sich anschließend an sensible Nervenzellen eines bestimmten Knotenpunkts.



Das Resultat: typische Migräne-Kopfschmerzen und Wahrnehmungsstörungen.



Die Forscher fanden ebenfalls heraus, dass sich die Proteine offenbar vorwiegend in einer Hirnhälfte an die Nervenzellen binden. Das könnte erklären, warum Migräne-Schmerzen sehr häufig nur einseitig auftreten.



Insgesamt zwölf verschiedene Proteine sollen während einer Attacke ins Hirnwasser freigesetzt werden.