Die Wohnung vermüllt, die Küche voller Geschirrberge, es riecht muffig und abgestanden. Für den Laien ist klar: Hier wohnt ein Messie. Dabei steckt hinter dem "Messie-Syndrom" mehr als nur eine Wohnung, in der man sich nicht mehr bewegen kann.

"Messies sammeln unbrauchbare Dinge, können diese nicht wegwerfen und verlieren schließlich den Überblick darüber", sagt Prof. Alfred Pritz von der Sigmund Freud-Universität in Wien. Darin unterscheiden sich Messies von "echten" Sammlern, die ihre Dinge meist nach Prinzipien ordnen und deren Psyche durch das Sammeln nicht negativ beeinträchtigt wird.

Expertinnen und Experten sprechen in dem Zusammenhang deshalb auch vom pathologischen Horten und einer Wertbeimessungsstörung. In der Realität sind zugemüllte Wohnungen allerdings eher die krassen Ausnahmen.



Übrigens sind laut AOK alleinlebende Menschen am häufigsten betroffen. Und: ältere Menschen häufiger als junge, Männer häufiger als Frauen.