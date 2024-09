Bildrechte: IMAGO / Zoonar II

Ursache, Test, Förderung Legasthenie - So erkennen Sie die Lese-Rechtschreibstörung

11. September 2024, 10:46 Uhr

Ist mein Kind nur langsam oder leidet es an Legasthenie?

So läuft ein Test ab, diese Symptome gibt es und so finden Sie eine Therapie - auch für Erwachsene: