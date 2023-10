Es ist definitiv falsch, Kopfschmerzen zu ignorieren. Wer ab und an unter Kopfschmerz leidet, weil er wetterfühlig ist, kann durchaus eine Schmerztablette nehmen. Wer aber an mindestens 10 Tagen im Monat - also jeden dritten Tag! - Kopfschmerztabletten schluckt, riskiert nicht nur Leber- und Nierenschäden, sondern auch eine Tablettenabhängigkeit.