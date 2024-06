In Baden-Württemberg meldete das Landesgesundheitsministerium zuletzt einen starken Anstieg von Keuchhustenerkrankungen bei den bis zu 14-Jährigen. Während es im letzten Jahr noch 29 gemeldete Fälle waren, sind es in diesem Jahr bereits 484. Auch in anderen Bundesländern steigen die Fallzahlen immer weiter an. Dass deutlich mehr Menschen an Keuchhusten erkranken, lässt sich auch durch ein geschwächtes Immunsystem nach der Corona-Pandemie erklären.

Die Infektionskrankheit der Atemwege wird durch ein Bakterium ausgelöst und verläuft in drei Phasen. Erste Symptome treten meist neun bis zehn Tage nach Ansteckung auf. Wer die Symptome frühzeitig erkennt und eingreift, kann einen schweren Verlauf der Erkrankung verhindern.



Phase 1: In den ersten ein bis zwei Wochen treten nur leichte Erkältungserscheinungen, wie Schnupfen, Husten und Schwächegefühl auf. Fieber ist eher selten. Aber: Gerade in dieser Zeit sind Erkrankte besonders ansteckend.



Phase 2: Erst in Phase zwei treten die typischen Hustenanfälle auf, die der Erkrankung ihren Namen geben. Die Anfälle äußern sich durch krampfartige Hustenstöße, die oft mit einem keuchenden Einziehen der Luft enden. Häufig wird auch zäher Schleim herausgewürgt und es kommt zum Erbrechen. Betroffene leiden oft auch unter Appetit- und Schlaflosigkeit. Nachts sind die Hustenanfälle besonders häufig und intensiv. Diese Phase dauert vier bis sechs Wochen an.



Phase 3: In der letzten Phase, der Erholungsphase, klingen die Hustenattacken langsam ab. Diese Phase kann nochmal sechs bis zehn Wochen andauern. Erkrankte können aber noch deutlich länger durch körperliche Anstrengung, Zigarettenrauch oder andere Faktoren Reizhusten auslösen.