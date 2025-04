Auf dem Land ist die Pollenbelastung am frühen Morgen zwischen 4 und 6 Uhr besonders hoch, in der Stadt vor allem abends. Das sollte man beachten, wenn's ans Lüften geht. Auf dem Land ist es zwischen 19 Uhr und Mitternacht am günstigsten, in der Stadt sollte man zwischen 5 und 8 Uhr die Fenster öffnen.