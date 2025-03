Mythos 1: Pollen fliegen nur im Frühling

Stimmt nicht. Die inzwischen eher milden Winter sorgen dafür, dass viele Pflanzen schon früh anfangen zu blühen und ihren Blütenstaub bereits ab Januar verteilen. Vor allem Erle und Hasel sind dann schon aktiv.



Die Allergiezeit beginnt nicht nur eher, sie hat sich insgesamt auch verlängert, weil Pflanzen aus anderen Teilen der Erde inzwischen auch in Deutschland heimisch sind.



Ambrosia zum Beispiel stammt ursprünglich aus Amerika und verbreitet sich hierzulande rasend schnell. Die Pflanze ist nicht nur ein lästiges Ackerunkraut - ihre Pollen können schon in kleinen Mengen heftige allergische Reaktionen auslösen. Die Hauptblütezeit ist erst im August und zieht sich bis in den September.

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Mythos 2: Frische Luft hilft gegen Allergiebeschwerden

Falsch. Auch wenn draußen der Frühling lockt: Während der Pollenflugsaison sollten sich Allergiker nicht länger als nötig an der frischen Luft aufhalten und die Fenster geschlossen halten. Erholsam kann aber ein Ausflug in die Berge oder ans Meer sein, denn in diesen Regionen tritt der Pollenflug meist schwächer oder verspätet ein.

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Mythos 3: Regen lindert den Heuschnupfen