Wir springen ins Jahr 1892: An der Diphterie, auch "Würgeengel der Kinder" genannt, sterben mehr als 50.000 zumeist junge Menschen. Eine unfassbare Zahl!



Wir springen ins Jahr 1960: Die Impfung gegen Diphterie wird flächendeckend eingeführt (in der DDR ab 1961). Die Zahl der Infektionen - und damit auch der Toten - sinkt deutlich.



Wir springen in die Gegenwart: In Deutschland ist die Diphterie äußerst selten geworden. Das Robert Koch-Institut registriert für 2024 nur ganz wenige Fälle. Nun aber ist ein 10-jähriger Junge aus Brandenburg an Diphtherie gestorben - nach monatelanger Behandlung im Krankenhaus.