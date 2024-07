Der in den USA neu zugelassene Bluttest "Shield" kann zellfreie DNA des Tumors im Blut aufspüren. Dabei macht er sich die Tatsache zunutze, dass Krebszellen und große Polypen (Zellklumpen an der Darmschleimhaut, die sich zu Krebs weiterentwickeln können) DNA-Fragmente ins Blut abgeben. Diese DNA-Fragmente kann der Bluttest finden. Wann und ob der Bluttest auch in Deutschland zugelassen wird, ist noch nicht bekannt.

Der Bluttest soll in den USA für das Darmkrebs-Screening bei Menschen mit durchschnittlichem Darmkrebs-Risiko im Alter von 45 Jahren oder älter eingesetzt werden. Wichtig ist: Zeigt der Test an, dass die Patientin oder der Patient möglicherweise Darmkrebs oder einen großen Polypen hat, muss dennoch eine Darmspiegelung (Koloskopie) durchgeführt werden. Zudem erkennt der Test nur begrenzt (55 bis 65 Prozent) Darmkrebs im Stadium I und 87 Prozent der Krebsvorstufen, schreibt die US-Arzneimittelbehörde FDA im Zusammenhang mit der Zulassung.

Die Diagnose Darmkrebs ist gefürchtet - trotzdem nehmen nur wenige Menschen die Vorsorge-Untersuchung in Anspruch. Und das ist riskant: Bei Männern in Deutschland ist Darmkrebs die dritthäufigste Krebserkrankung, bei Frauen sogar die zweithäufigste.



Ab 50 Jahren besteht zwar Anspruch auf Vorsorge, doch die Darmspiegelung wird aktuell nur von rund 2-2,5 Prozent der anspruchsberechtigten Versicherten genutzt, den Test auf verborgenes Blut im Stuhl machen immerhin 10 bis 20 Prozent.



Dies galt zumindest bisher.



Denn einer der wichtigsten Gründe für die geringe Nutzung der Vorsorge-Angebote ist vermutlich die Angst vor der oftmals unangenehmen und aufwändigen Prozedur. Insbesondere die Darmspiegelung inklusive Vorbereitung mit einem abführenden Medikament und die Untersuchung, bei der ein Schlauch mit einer kleinen Kamera am Ende in den Enddarm eingeführt wird, schreckt viele Menschen ab.