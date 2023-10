ADHS bei Erwachsenen ist gut behandelbar, sagt Eike Christoph Ahlers, Chefarzt der Psychiatrischen Klinik Treuenbrietzen in Brandenburg : "Bei deutlicher Symptomatik können Medikamente eingesetzt werden“. Ansprechpartner sind Fachärzte für Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie oder Psychosomatik. Auch Verhaltenstherapien sowie Bewegung, Sport und Entspannungsübungen könnten hilfreich sein. In den meisten Fällen kommt eine Kombination von Medikamenten und Therapie zum Einsatz. Ziel der Medikamentengabe ist es, den Dopaminhaushalt im Gehirn wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das am häufigsten verschriebene Medikament Methylphenidat ist als Ritalin bekannt.

Jeder oder jede hat mal Probleme mit der Konzentration oder vergisst mal Dinge. Aber ist das schon ADHS? Unzählige Selbsttests aus dem Internet oder den sozialen Medien sollen Klarheit bringen. Das Versprechen: So erkennst du ADHS in 10 Sekunden. Doch Experten warnen vor solchen Angeboten!



Eine kanadische Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass rund die Hälfte der untersuchten TikTok-Videos zu ADHS Fehlinformationen enthalte. So würden Symptome genannt, die der Erkrankung nicht zuzurechnen seien.



Die "ADHS-Paralyse" etwa, also das Gefühl, unfähig zu sein, etwas zu tun und sich wie gelähmt zu fühlen, sei kein ADHS-Symptom, heißt es in der wissenschaftlichen Analyse.