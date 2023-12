Konsistenz und Farbe des Stuhlgang können durch bestimmte Lebensmittel beeinflusst werden – zum Beispiel durch Rote Bete, Blaubeeren oder Spinat. Sollte der Stuhl zu hart sein und gar zu Verstopfungen führen, ist es wichtig, auf ballaststoffreiche Nahrung zu achten. Ballasttoffe finden sich unter anderem in Getreideprodukten, Obst und Gemüse wieder.



Die Ernährung kann aber auch Durchfall auslösen. So reagieren empfindliche Menschen mitunter auf scharfes Essen sehr sensibel. Ähnlich verhält es sich mit sehr fettigen Speisen oder dem Konsum von Kaffee oder Alkohol. Solche kurzfristigen Beschwerden legen sich, wenn die ursächliche Speise den Magen-Darm-Trakt wieder verlassen hat.



Eine ausgewogene Ernährung fördert eine gesunde Darmflora und eine dauerhaft gute Stuhlqualität. Wichtig ist in jedem Fall: genug trinken. Eineinhalb bis zwei Lieter am Tag sollten es mindestens sein.