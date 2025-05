Einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren bemerkt man selbst nicht direkt. Dennoch kann er sich negativ auf die Gesundheit auswirken – zum Beispiel durch ein höheres Risiko für Herzkrankheiten, Depressionen oder Konzentrationsprobleme.



Auch entzündliche Erkrankungen wie Rheuma oder Darmerkrankungen können durch zu wenig Omega-3 begünstigt werden.



Da in Deutschland weniger Fisch gegessen wird als im europäischen Durchschnitt, lohnt sich der individuelle Check des Omega-3-Spiegels im Blut. Auch lohnt sich ein Blick auf das Verhältnis zwischen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Eine hohe Omega-6-Konzentration ist z.B. in Sonnenblumenöl, Fastfood oder Fleisch, Eiern und Milchprodukten aus Massentierhaltung enthalten. Ein Zuviel fördert Entzündungsreaktionen.