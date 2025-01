Das mag vielleicht überraschend klingen, aber die Nudeln vom Vortag nochmal aufzuwärmen hat einige Vorteile. Stehen gekochte Nudeln einige Stunden im Kühlschrank, wandelt sich ein Teil ihrer Stärke in resistente Stärke um. Diese ist ein wertvoller Ballaststoff und für den Dünndarm nahezu unverdaulich. Erst im Dickdarm findet die Verstoffwechslung statt. Ballaststoffe machen lange satt, denn sie quellen auf und vergrößern das Volumen der Nahrung. Außerdem entsteht bei ihrem Abbau Buttersäure. Diese sorgt für eine gesunde Darmwand , regt zur Bildung von Entgiftungsenzymen an und hemmt Entzündungen.

Auch der Blutzuckerspiegel freut sich über Ballaststoffe. Einer britischen Studie zufolge lässt resistente Stärke diesen weniger in die Höhe schießen. Das schützt vor Heißhunger und fördert die Fettverbrennung.



Die "alten" Nudeln sind also auf jeden Fall gesünder als frisch gekochte, wirklich Kalorien lassen sich so aber nicht sparen. Aufgrund der vielen verschiedenen Sorten kann man für Nudeln kaum verallgemeinern, wie viele Kalorien durch das Vorkochen und Stehenlassen reduziert werden. Zum Vergleich: 100 g abgekühlte Kartoffeln enthalten lediglich 3,5 Kalorien weniger als frisch gekochte.



Die Veränderung der chemischen Struktur der Stärke dauert 12 bis 24 Stunden. Wer nicht so lange warten will, findet größere Mengen resistenter Stärke in Hülsenfrüchten, geschrotetem Getreide und unreifen Bananen. Auch für Brot gibt es einen Trick, um mehr resistente Stärke zu sich zu nehmen.