Matcha - das grüne Pulver aus Japan ist längst mehr als nur ein Geheimtipp. Ob kalt oder warm, als Latte oder sogar als Dessert - Matcha ist in den letzten Jahren zum absoluten Trendgetränk geworden. Doch was steckt eigentlich dahinter?

Matcha wird häufig als Superfood bezeichnet. Und tatsächlich hat das grüne Getränk einige erstaunliche Eigenschaften. So enthält Matcha viele Antioxidantien. Die hohe Konzentration neutralisiert freie Radikale und kann Entzündungen bekämpfen. Außerdem ist in dem japanischen Trendgetränk Chlorophyll enthalten. Das unterstützt die Entgiftung des Körpers und kann den Stoffwechsel ankurbeln. Trotz der großen Menge an gesunden Inhaltsstoffen wie unter anderem Eisen, Kalzium, Magnesium oder Kalium, gibt es bislang keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass ein regelmäßiger Matcha-Konsum tatsächlich Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer vorbeugt. Auch, ob er beim Abnehmen wirklich eine entscheidende Rolle spielt, ist wissenschaftlich bislang nicht geklärt.

Wie schon erwähnt, hat Matcha einen höheren Koffeinanteil als herkömmlicher Grüntee. Der Clou: In Matcha ist ebenfalls L-Theanin enthalten. Das in Kombination mit Koffein sorgt für einen sanften, langanhaltenden Energieschub - ganz ohne nervöse Nebenwirkungen wie von Kaffee. L-Theanin fördert zu dem auch Entspannung und Konzentration.



Ein weiterer Pluspunkt: Matcha gewinnt im Vergleich zu Kaffee was die CO2-Bilanz angeht. Die Herstellung des grünen Pulvers bedarf zusätzlich weniger Wasser. Viele Marken setzen außerdem auf nachhaltige Anbaumethoden, was den grünen Tee noch attraktiver macht.