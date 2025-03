Der erste Schritt: Mehr Gutes in den Speiseplan aufnehmen. Dazu gehören: Gemüse, Früchte und Kräuter. Die liefern nicht nur Ballaststoffe für den Darm, sondern auch unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien (sie schützen den Körper vor freien Radikalen). Gemüse mit vielen guten Ballaststoffen ist dabei der Star, den zweiten Platz übernimmt zuckerarmes Obst.

Wer schon so viele gute Lebensmittel auf dem Speiseplan hat, der muss natürlich auch einiges streichen. Dazu gehören für Heuschnupfen-Patienten vor allem histaminhaltige Lebensmittel. Der Grund: Histamin ist ein Entzündungsbotenstoff, der Allergiebeschwerden auslösen und verstärken kann. Histamine spielen eine große Rolle bei Allergien - wenn wir alles meiden, worin sie stark enthalten sind, ist das ein guter erster Schritt. Aber: Wer merkt, dass er diese Speisen gut verträgt, sollte sie weiterhin zu sich nehmen, denn sie machen auch ein bisschen fit im Kampf gegen die Allergene!

Hier finden Sie allgemeine Hinweise, die natürlich keine medizinische Ernährungsberatung ersetzen können. Daher: Wenn Sie sicher gehen wollen, was zu Ihren individuellen (Un)verträglichkeiten passt, sollten Sie eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen.



Manche Krankenkassen beteiligen sich an den Kosten für eine individuelle Ernährungsberatung bei Krankheiten wie nachgewiesenen Allergien.