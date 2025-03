So geht’s: Über einige Tage nehmen Sie bei dieser Methode keine feste Nahrung zu sich. Gegessen wird nichts, dafür umso mehr getrunken: Mindestens 2,5 Liter kalorienfreie Flüssigkeit am Tag, dazu kommen Gemüsebrühe, Obst- oder Gemüsesäfte oder auch etwas Honig. Die ersten zwei Tage ohne feste Nahrung sind oft schwierig, danach wird es meist besser und auch der Hunger verabschiedet sich.

Die Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung (ÄGHE) empfiehlt sieben bis zehn Tage fasten sowie einen Vorbereitungstag (Entlastungstag) und abschließend drei Aufbautage, um sich wieder an die normale Nahrungszufuhr zu gewöhnen.



Mit den Entlastungstagen wird der Körper optimal auf die Fastenphase vorbereitet. Gut sind hier leichte Kost wie gedünstetes Gemüse oder Porridge, wenig Fett, kein Fleisch. Auch Alkohol und Nikotin sollten Sie in dieser Zeit bereits weglassen.



Wenn’s los geht: Sie haben die Entlastungszeit hinter sich? Dann los! Eine Fastenkur wird häufig mit einer Darmreinigung begonnen. Damit wird das Hungergefühl in der Fastenzeit ausgeschaltet.



Für die nächsten Tage wird dann eigentlich nur getrunken: Kräutertee, Gemüse- oder Obstsaft und ungesalzene Gemüsebrühe, zwischendurch ein bis drei Teelöffel Honig.