Verbraucherzentralen und WWF raten, Fisch und Meeresfrüchte generell als Delikatesse zu betrachten. Denn neben den begehrten Fischen verfangen sich auch Wale, Delfine und Schildkröten in Schleppnetzen oder Ringwaden und verenden qualvoll. Fast 40 Prozent in einem Netz sind Beifang!



Ob Sie einen Fisch guten Gewissens kaufen können oder eher nicht, hängt vor allem davon ab, wo er herkommt und wie er gefangen wurde. Achten Sie beim Einkauf daher insbesondere auf die Fangmethode und das Fanggebiet. Doch das ist gar nicht so einfach.



Die Weltmeere sind in 19 Fangzonen aufgeteilt, die sogenannten FAO-Fanggebiete und diese wiederum in Teilfanggebiete. Die unten stehenden Empfehlungen können daher nur eine grobe Orientierung bieten.



Aktuelle Kaufempfehlungen finden Sie auf den Internet-Seiten der Verbraucherzentrale Hamburg und des WWF.