Stimmt! Wer bei seiner Ernährung auf Fleisch verzichtet, trägt einen Teil zur Umwelt bei. Der Welternährungorganisation (FAO) zufolge werden weltweit mehr als 33 Milliarden Hühner, 1,6 Milliarden Rinder und knapp eine Milliarden Schweine und Schafe gehalten. Um die Halten und Ernähren zu können, werden riesige Flächen und Futtermengen benötigt, was am Ende dem Klima und der Umwelt schadet. Eine Studie der Uni Bonn kam zu dem Ergebnis, dass die größten Industrienationen dieser Welt ihren Fleischkonsum im Idealfall um 75 Prozent reduzieren müssten, um globale Klimaziele einhalten zu können.

Irreführend! Millionen Hektar einmaliger Lebensräume wurden für den Sojaanbau in den letzten Jahren vernichtet. Allerdings liegt das nicht nur an Vegetariern. Denn etwa 70 Prozent des angebauten Sojas gehen auf den Fleischverzehr zurück, da das Soja nicht für den direkten menschlichen Verzehr genutzt wird, stattdessen aber für Tierfutter.

Stimmt zum Teil! Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2022 in Deutschland mehr als 750 Millionen Nutztiere für die Lebensmittelproduktion geschlachtet. Das macht mehr als zwei Millionen Tiere pro Tag. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl allerdings um 8,2 Prozent zurückgegangen.



Der Tierschutzbund kritisiert, dass Tiere auch heutzutage noch in tierschutzwidrigen Haltungssystemen und in einer Hochleistungszucht leben. Eingeengte Umgebungen und keine Rückzugsmöglichkeiten führen demnach zu Stress, Krankheiten und Verhaltensstörungen.



Daher könne eine vegetarische Ernährung durchaus zu besserem Tierschutz führen. Allerdings betont der Tierschutzbund auch, dass nicht nur Fleisch, sondern auch die Produktion von Milch und Eiern zu großem Tierleid führe. Der Tierschutzbund fordert, für konsequenten Tierschutz auf jegliche tierische Produkte verzichtet