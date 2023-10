Doch wer die Getränke häufig oder in zu hohen Mengen zu sich nimmt, steigert sein Risiko für Herzkrankheiten. SPD und Grüne im Bundestag fordern ein Energy-Drink-Verbot für unter 16-Jährige. Auch die Verbraucher-Organisation foodwatch und Kinderärzte unterstützen diesen Vorschlag.

Für Kinder und Jugendliche gelten 3 mg Koffein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag als noch ok. Was aber bedeutet, dass ein 40 Kilogramm schweres Kind umgerechnet nur 1,5 Dosen am Tag trinken dürfte - und das ist unrealistisch. Wer wirft schon eine angefangene Dose weg?