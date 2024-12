Die Wirkstoffe der Pflanze werden tatsächlich schon seit Jahrtausenden in der ayurvedischen Medizin genutzt.



Nun ist Ashwagandha auch in den hiesigen Ernährungs-Trends angekommen - vor allem in Form von Kapseln und Pulver - und anscheinend ein wahres Multitalent. So soll es bei den folgenden Beschwerden helfen:





Stressabbau

Besserer Schlaf

Mehr Muskelmasse, Kraft und Ausdauer

Senkung des Cholesterinspiegels

Blutdrucksenkung

Gedächtnisverbesserung

Senkung der Blutzuckerwerte bei Diabetikern

Bekämpfung von Krebszellen

Senkung der Cortisol-Werte